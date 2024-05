Mariage en péril: J. Lo et Ben Affleck n'habiteraient plus ensemble

Jennifer Lopez fait monter la température aujourd'hui, sur les réseaux sociaux!

En pleine canicule, la célèbre diva est plus sensuelle que jamais sur de nouvelles photos au bord de la piscine dans un maillot une-pièce saumon. Elle a complété son look avec de superbes lunettes soleil, un collier-prénom et des boucle d'oreilles or. Attention, c'est chaud!

En savoir plus.

Vous aimerez aussi: