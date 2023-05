René-Charles Angélil serait en chicane avec sa mère Céline Dion

On est triste de voir que la relation mère-fils entre Céline et René-Charles est difficile ces temps-ci. Espérons qu’ils vont bientôt reprendre contact ensemble et que leur relation s'améliora au cours des prochains mois…

Fans de Céline Dion, vous allez encore attendre longtemps avant de la retrouver sur scène. En raison de ces problèmes de santé, la chanteuse a annulé tous ses spectacles jusqu’en 2024.

Céline Dion est atteinte de la maladie appelée Stiff person syndrome, un trouble neurologique assez rare et progressif.

