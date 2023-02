Rémy Girard révèle des détails sur le prochain film de Denys Arcand

Rémy Girard a révélé plusieurs détails sur le prochain film de Denys Arcand, Testament, se confiant notamment sur une de ses costars : Marie-Mai!

Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.

C’est lors de son passage à La semaine des 4 Julie jeudi soir qu’il se confiera et on a mis la main sur un extrait exclusif!! Le comédien, un des plus grands au Québec, nous y apprend bien des informations croustillantes.

Celui qui a été aux premières loges des débuts au cinéma de Marie-Mai a d’ailleurs donné son avis, très favorable, sur cette première expérience. Il faut dire que leurs personnages se côtoient dans l’intrigue, il a donc tourné avec elle. Questionné par Julie Snyder à savoir comment elle était, il a affirmé : «elle est très bonne, très juste.»

Il a aussi donné des informations sur le rôle que la chanteuse jouait, sur son personnage à lui, qui lui a demandé une légère transformation physique et bien d’autres détails croustillants!

L’entrevue complète de Rémy Girard sera diffusée jeudi soir à La semaine des 4 Julie à Noovo et sera ensuite disponible en rattrapage sur Noovo.ca.