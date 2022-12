Formidable nouvelle pour Marie-Mai: la chanteuse décroche son premier rôle au cinéma

L'entièreté de la distribution, qui est déjà fort impressionante, sera dévoilée demain matin. On vous fera le topo à la première heure, c'est promis!

Plus sur la prochaine production de Denys Arcand: Testament

Le 24e film en carrière de Denys Arcand relatera l'histoire d'un homme âgé ayant perdu la foi en l’humanité. Rectitude politique, militantisme et polémiques sont autant de thèmes qui y seront abordés.

Le tournage du film, qui a été écrit et réalisé par le cinéaste de 81 ans, ont débuté en septembre dernier, pour se terminer en novembre. La conjointe de Denys Arcand, Denise Robert, en est la productrice.

Testament devrait être à l'affiche dans nos salles de cinéma dès cet été. Notre petit doigt nous dit que la production risque d'ensuite être à l'affiche au Canada et à l'international, et d'être présentée dans les plus grandes compétitions au monde.

Chose certaine, le film fait déjà couler beaucoup d'encre!