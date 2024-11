Trench en cuir turquoise et jambes infinies: Rebecca Makonnen est sublime!

En ce qui concerne sa couverture du magazine Clin d'oeil, Rebecca Makonnen est honorée de vivre cette première expérience en carrière.

«ALORS. C’est la première fois que je suis en frontispice d’un magazine féminin à grand tirage en 25 ans de carrière. WOOOOOOOOOP. C’est pas rien! Je ne peux pas prétendre avoir rêvé de ça, parce que c'était tout simplement inaccessible. Je veux remercier @jbuchinger et toute l’équipe du Clin d’Oeil d'avoir eu ce flash. D'avoir eu l'audace de penser à moi, de croire que j’étais assez pertinente/populaire/photogénique (c’tu ça?) pour être en kiosques pendant deux mois. Surtout que historiquement, une cover girl noire fait vendre moins de copies. Sorry not sorry, parce que je suis trop fière que ce soit Dans Mon sang qui ait permis tout ça. Secret de coulisses : par je ne sais trop quel hasard, la vie a mis sur mon chemin, pour ce shoot-là, quelqu'un qui est relié à mon passé. C'est fou», a écrit la journaliste, animatrice et autrice au moment de dévoiler la couverture.

Le magazine est présentement en kiosque.