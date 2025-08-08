Rare photo de Katie Holmes et sa grande fille, dont le père est Tom Cruise

Début du contenu principal.
Katie Holmes était de passage à New York sur le plateau de tournage de Happy Hours, son nouveau film dans lequel elle partage la vedette avec Joshua Jackson.
L’actrice était très bien accompagnée sa grande fille, Suri, était à ses côtés.
La belle Suri Cruise est la fille de Katie Holmes et Tom Cruise. Seule enfant du couple, elle est née le 18 avril 2006. Après leur divorce en 2012, Katie a obtenu la garde exclusive de sa fille.
Aujourd’hui âgée de 19 ans, Suri a récemment été aperçue en pleine discussion avec sa mère sur le plateau de tournage.
Katie Holmes et Tom Cruise ont formé un couple de 2005 à 2012. Ils se sont mariés en novembre 2006 lors d’une cérémonie en Italie.
Le 29 juin 2012, Katie annonce qu’elle demande le divorce, évoquant des «différends irréconciliables».
Il est rare de voir une photo de la fille des anciens amoureux, puisqu’elle mène sa vie bien loin des caméras.
