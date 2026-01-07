Rare entrevue pour Yannick Nézet-Séguin et son conjoint

Début du contenu principal.
Yannick Nézet-Séguin et son conjoint, Pierre Tourville, ont accordé une très rare entrevue ensemble cette semaine.
Le chef d'orchestre et son époux se sont installés au micro d'ICI Première et se sont ouverts sur leur vie amoureuse comme jamais auparavant.
Les tourtereaux sont ensemble depuis 30 ans. Les deux musiciens se sont mariés en 2021, et c'est la mairesse de Montréal de l'époque, Valérie Plante, qui était leur célébrante.
En entrevue à l'émission L'amour à 4, Yannick Nézet-Séguin et son amoureux ont révélé qu'ils avaient acheté leurs bagues de mariage très longtemps avant leur mariage. En effet, elles étaient rangées dans un tiroir depuis 2007!
Voici l'extrait où le chef d'orchestre raconte leur long chemin vers le mariage:
«En 2007, on s'est dit on va se marier. On s'est acheté nos bagues de mariage. Puis là, on savait plus. On les gardait dans un tiroir parce qu'on se disait: 'Eille, pour se marier, on devrait amener nos familles pis nos parents, nos amis, sur un bateau, sur une île déserte... [...] On avait des idées de grandeur, puis évidemment ça ne se passait jamais parce qu'on n'avait pas le temps. La pandémie, ça a été salutaire parce que personne ne pouvait se voir (rires). En 2020, je lui ai redemandé sa main. Et je lui ai dit 'Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se marier complètement seuls. Comme ça, personne ne pourra nous en vouloir.'»
Yanick Nézet-Séguin et son futur époux ont alors contacté Valérie Plante pour qu'elle devienne leur célébrante et, le jour du mariage, ils ont envoyé des chauffeurs chercher leurs parents respectifs. Pour ces derniers, la surprise a été totale.
Ils se sont unis pour la vie le 9 août 2021.
On se permet un retour sur un moment drôlement glamour: l'automne dernier, Yannick Nézet-Séguin et son conjoint ont foulé le tapis rouge de la grande soirée d'ouverture du Metropolitan Opera à New York.
Le couple a attiré tous les regards, rayonnant d’élégance et de complicité sur les photos partagées par le maestro sur ses réseaux sociaux.
Tout sourire et parfaitement coordonnés, Yannick et son mari ont défilé sur le tapis rouge lors de cette grande soirée.
Voyez les photos juste ici.
