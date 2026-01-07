Rare entrevue pour Yannick Nézet-Séguin et son conjoint

Yannick Nézet-Séguin et son conjoint, Pierre Tourville, ont accordé une très rare entrevue ensemble cette semaine.

Le chef d'orchestre et son époux se sont installés au micro d'ICI Première et se sont ouverts sur leur vie amoureuse comme jamais auparavant.

Les tourtereaux sont ensemble depuis 30 ans. Les deux musiciens se sont mariés en 2021, et c'est la mairesse de Montréal de l'époque, Valérie Plante, qui était leur célébrante.