Yannick Nézet-Séguin et son époux «outrageusement beau» font sensation sur le tapis rouge

Yannick Nézet-Séguin et son conjoint, Pierre Tourville, ont foulé le tapis rouge de la grande soirée d'ouverture du Metropolitan Opera à New York.
Le couple a attiré tous les regards, rayonnant d’élégance et de complicité sur les photos partagées par le maestro sur ses réseaux sociaux.
Tout sourire et parfaitement coordonnés, Yannick et son mari ont défilé sur le tapis rouge lors de cette grande soirée glamour.
Sur ses réseaux sociaux, le maestro a partagé avec amour un message à son amoureux en écrivant: «Un conseil: trouvez-vous un mari attentionné (et outrageusement beau). »
Une chose est sure le couple rayonne, voici les photos:
Au début du mois d’août, Yannick et Pierre ont célébré leur 4e anniversaire de mariage.
Au début du mois d'août, Yannick et Pierre ont célébré leur 4e anniversaire de mariage.

Pour souligner l'occasion, Yannick avait partagé sur Instagram une magnifique photo du couple, accompagnée d'un message empreint de tendresse.