Rosalie Taillefer-Simard et Marie-Josée Taillefer seront réunis à l'écran et voici pourquoi

Des familles comme les autres, qui est diffusée sur ICI Tou.tv, offre une plateforme pour mettre en lumière ces histoires et ces défis, tout en offrant des ressources et des conseils aux familles concernées. La série témoigne de l'importance de l'inclusion et de la diversité à la télévision, tout en encourageant le dialogue et la compréhension autour des enjeux liés au handicap.

