Rafaëlle Roy met le feu à Zénith: «Je comprends pas ce qui se passe»

Rafaëlle Roy a offert une performance spectaculaire lors de la grande première de Zénith ce jeudi.

La chanteuse a surpris tout le monde en interprétant le succès Crazy In Love de Beyoncé. La vedette a impressionné la foule en studio et les téléspectateurs dans un numéro de chant et de danse extraordinaire. Elle a même joué de la batterie!

On aurait pu penser assister à une performance d'une chanteuse internationale lors d'une grande soirée de remise de prix tellement le tout était grandiose.