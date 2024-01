Rafaëlle Roy demande l'aide du public

Rafaëlle Roy est prête à recommencer à travailler!

Comme vous l'avez peut-être vu passer au cours des derniers mois, la chanteuse et influenceuse avait pris une pause des réseaux sociaux pour prendre soin de sa santé mentale. Après un congé des Fêtes et des vacances à Tulum, Rafaëlle Roy se sent d'attaque pour plancher sur de nouveaux projets.

Dans un message partagé en story Instagram, la belle brunette explique qu'elle n'a présentement pas beaucoup de contrats. Elle offre donc ses services dans plusieurs domaines artistiques et numériques, et espère que cet appel à tous lui permettra de trouver du travail. Voici la série de stories de Rafaëlle Roy: