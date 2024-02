Raël accorde une rare entrevue dans le cadre de cette série Netflix

Une nouvelle série documentaire fait énormément jaser sur Netflix: Raël: le Prophète des Extraterrestres.

Dans les quatre épisodes de ce docu captivant, on se retrouve plongés dans l'univers du gourou controversé et de la secte qu'il a créée. Et il a même accepté d'y participer! En effet, en plus des nombreux témoignages et vidéos d'archives, la série compte une entrevue avec Raël lui-même.

Voici la bande-annonce du documentaire dont tout le monde parle, Raël: le Prophète des Extraterrestres: