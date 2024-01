Véro raconte son «cauchemar d'audition» et c'est hilarant

Véronique Cloutier a humblement admis qu'elle avait été refusée à plusieurs reprises au fil des années pour divers rôles à la télévision et au cinéma, malgré sa renommée et son talent incontestable.

Elle a expliqué avec humour : « J'ai auditionné pour une sitcom qui n'a duré qu'une saison, Bungalow Blues, un cauchemar d'audition. Je suis arrivée à l'audition, et le personnage était une fille qui chante et fait de la musique. Déjà là, ça ne marche pas. Moi, je me dis, magie de la fiction, ils vont mettre une autre voix et moi, je vais faire semblant que je joue du piano. »