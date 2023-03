Voici qui remplacera Pierre-Yves Lord à Deux hommes en or

« Deux hommes en or et Rosalie accueille un "nouveau" membre dans son équipe d’animation! [...] Télé-Québec, Deux hommes en or et Attraction sont très heureux d’annoncer que Jean-Philippe Wauthier sera de retour pour la 11e saison de l’émission. Après avoir occupé ce rôle entre 2013 et 2017, il retrouvera donc son acolyte de l’époque, Patrick Lagacé, ainsi que Rosalie Bonenfant qui a rejoint l’aventure en 2021. Rebienvenue dans la belle famille de Deux hommes en or, Jean-Philippe! ✨ »

C'est un choix brillant qui ravira les fans!

Rappelons que Pierre-Yves Lord a choisi lui-même de quitter l'émission car il avait l'impression d'être arrivé à la fin d'un cycle. On vous invite à relire le message dans lequel il annonce son départ.