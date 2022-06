Pierre-Yves Lord prêtera sa voix à un personnage de Disney!

Dans la version originale, Maurice « Mo » Morrisson est interprété par Taika Waititi. Le film dévoile l'origine de Buzz Lightyear, le héros qui a inspiré le jouet et suit le légendaire patrouilleur de l’espace dans une aventure intergalactique.

Voici la description officielle du personnage de PY dans Lightyear :

Maurice « Mo » Morrisson ne semble pas trouver sa passion, et ce, malgré ses efforts. Il a longtemps eu peur de s’engager, surtout lorsqu’il est question de garder un travail à temps complet. Mo decide donc de se joindre à Izzy Hawthorne et la jeune Zap patrouille, mais ne partage pas pour autant la passion de ceux-ci. C’est pour lui simplement quelque chose qui l’occupera. Mo rejoint donc l’équipe parce que rien d’autre ne l’attire pour l’instant. Il n’est pas sûr de lui-même et n’a aucune confiance en ses capacités. Il se dit qu’il est plus simple de laisser tomber avant de savoir s’il est capable de réussir.