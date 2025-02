Ce populaire animateur sera le prochain invité à En direct de l'univers

Le populaire chroniqueur, animateur, comptable et analyste financier sera sous les projecteurs lors de l'émission En direct de l'univers, diffusée ce samedi 15 février.

Connu pour son franc-parler et son approche pragmatique des finances personnelles, Pierre-Yves McSween se retrouvera cette fois dans une ambiance plus festive et émotive, alors que ses proches et amis lui rendront hommage en musique.

Ce ne sera pas sa première apparition à l’émission, puisque lors de l’édition spéciale du Jour de l’An 2024, il avait été au cœur d’un des moments les plus touchants de la soirée. Son père l'avait alors surpris sur scène, créant un instant chargé d’émotion qui avait marqué les téléspectateurs. Reste à voir si ce dernier reviendra pour une autre surprise!