F1: Qui est la blonde de Lando Noris, le nouveau champion du monde?

Le pilote britannique de Formule 1, Lando Norris, a récemment fait vibrer ses fans en remportant son tout premier Grand Prix en carrière.
Après avoir franchi la ligne d'arrivée, le jeune champion a célébré cette victoire tant attendue avec toute son équipe, ses proches, et sa douce, Margarida Corceiro.
Alors que les caméras se braquaient sur le bonheur contagieux du pilote, les projecteurs se sont également tournés vers l'élégante jeune femme qui partage sa vie.
Contrairement à Lando Norris, elle n'évolue pas sur les circuits: elle est une étoile montante du divertissement.
Découvrez qui est Margarida Corceiro, l'actrice et mannequin portugaise qui a célébré ce grand triomphe à ses côtés.
Née en 2002, Margarida Corceiro est une figure médiatique très connue au Portugal. Elle a commencé sa carrière très jeune et a rapidement fait sa marque en tant qu'actrice et mannequin.
Margarida Corceiro a notamment gagné en popularité grâce à ses rôles dans des séries télévisées et des telenovelas au Portugal, comme la série populaire Quero é Viver ou A Fazenda.
Grâce à sa notoriété, elle est aussi très active sur les réseaux sociaux, où elle compte des millions d'abonnés.
Elle collabore avec des marques de mode et de luxe, partageant des clichés de ses voyages et de ses tenues élégantes.
Margarida Corceiro et Lando Norris ont officialisé leur relation en 2024. Bien qu'elle soit souvent aperçue dans le paddock pour soutenir Norris, elle maintient sa carrière bien distincte de l'univers ultra-médiatisé de la Formule 1.
Sur les réseaux sociaux, la belle a d’ailleurs partagé une photo dans les dernières heures, la montrant collée contre son amoureux, elle qui a inscrit: «mon petit champion du monde».
De nombreux pilotes de formule 1 étaient eux aussi très bien accompagnés pour la dernière course de la saison qui se déroulait ce weekend.
Ça a été le cas de Charles Leclerc de la Scuderia Ferrari qui a marché bras dessus bras dessous avec sa femme, Alexandra Saint Mleux.
Le pilote néo-zélandais Liam Lawson était aussi très bien accompagné de la belle Hannah St-John, une créatrice de contenu de 22 ans.
Pierre Gasly, ce pilote français né en 1996, était pour sa part en compagnie de la belle mannequin Francisca Cerqueira Gomes, toute de noir vêtue.
Les fans de Formule 1, mais aussi les néophytes qui ne connaissent pas nécessairement l’univers, passeront par ailleurs un beau moment devant le film F1 sorti cet été.
Piloté par Joseph Kosinski et mettant en vedette Brad Pitt, ce long métrage ne se contente pas de raconter la vie des pilotes; il promet une immersion viscérale au cœur de l'action.
Il s’agit d’un accès fascinant aux coulisses des courses et à la vie dans les écuries, avec des scènes de pilotage apparemment très fidèles à la réalité.
Il est d’ailleurs disponible à la location sur plusieurs plateformes de visionnement en continu.