F1: Qui est la blonde de Lando Noris, le nouveau champion du monde?

Mannequin et actrice célèbre au Portugal

Née en 2002, Margarida Corceiro est une figure médiatique très connue au Portugal. Elle a commencé sa carrière très jeune et a rapidement fait sa marque en tant qu'actrice et mannequin.

Margarida Corceiro a notamment gagné en popularité grâce à ses rôles dans des séries télévisées et des telenovelas au Portugal, comme la série populaire Quero é Viver ou A Fazenda.

Grâce à sa notoriété, elle est aussi très active sur les réseaux sociaux, où elle compte des millions d'abonnés.

Elle collabore avec des marques de mode et de luxe, partageant des clichés de ses voyages et de ses tenues élégantes.

Officiellement en relation depuis 2024

Margarida Corceiro et Lando Norris ont officialisé leur relation en 2024. Bien qu'elle soit souvent aperçue dans le paddock pour soutenir Norris, elle maintient sa carrière bien distincte de l'univers ultra-médiatisé de la Formule 1.

Sur les réseaux sociaux, la belle a d’ailleurs partagé une photo dans les dernières heures, la montrant collée contre son amoureux, elle qui a inscrit: «mon petit champion du monde».