Jacques Villeneuve partage une rare photo de famille avec ses enfants

Sur la photo, on aperçoit Jacques entouré de trois de ses quatre garçons ainsi que de sa petite Olivia, lors d’une journée de hockey en famille en Suisse.

Jacques est le papa de Jules, Joakim, Benjamin, Henri, Gilles, Olivia et Anita, nés de trois unions différentes.

En faisant défiler les images, on peut également voir l’après-match en famille.