Jacques Villeneuve partage une rare photo de famille avec ses enfants

L’ancienne vedette de course automobile Jacques Villeneuve est aujourd’hui le fier papa de sept enfants.
La petite dernière, Anita, est née le 3 décembre 2024.
Sur son compte Instagram, Jacques a partagé une photo touchante où on le voit entouré de quatre de ses sept enfants.
Sur la photo, on aperçoit Jacques entouré de trois de ses quatre garçons ainsi que de sa petite Olivia, lors d’une journée de hockey en famille en Suisse.
Jacques est le papa de Jules, Joakim, Benjamin, Henri, Gilles, Olivia et Anita, nés de trois unions différentes.
En faisant défiler les images, on peut également voir l’après-match en famille.
On espère que la famille a passé un magnifique moment ensemble!
Sur Instagram, Jacques Villeneuve a dévoilé son nouveau projet. Pour la saison 2025, l’ancien pilote automobile rejoint l’équipe de Sky Sports F1, un média traitant de sports sur Instagram et via un site web.
C’est un nouveau défi intéressant pour lui.
