Jacques Villeneuve révèle pourquoi il a adopté le blond platine

«C’était en 1997. Je venais de regarder le film Trainspotting. Je me suis dit que ça avait l’air cool, et je suis allé chez le coiffeur. J’ai dit: ‘On fait ça!’ Je n’avais pas pensé que ça aurait un si grand impact, je me suis dit que ce serait amusant et je l’ai fait», explique Jacques Villeneuve.

Voici l’extrait du balado où l’étoile de la course automobile raconte cette anecdote: