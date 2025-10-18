Le prince Andrew, éclaboussé par l’affaire Epstein, perd son titre de duc d’York

Début du contenu principal.
Le prince Andrew, frère cadet du roi Charles III, a officiellement annoncé vendredi qu’il renonçait à son titre royal de duc d’York. Cette décision intervient alors qu’il est au cœur de plusieurs scandales, notamment ceux liés au délinquant sexuel Jeffrey Epstein.
Dans un communiqué rendu public, le prince Andrew affirme avoir pris cette décision après avoir discuté avec son frère, le roi Charles III, et d’autres membres de la famille royale:
« Après avoir discuté avec le roi et ma famille, nous avons conclu que les accusations continuelles à mon encontre nuisaient au travail de Sa Majesté et de la famille royale. J'ai décidé, comme je l'ai toujours fait, de donner la priorité à mon devoir envers ma famille et mon pays. »
Bien qu’il renonce à son titre et aux honneurs associés, il conservera sa résidence de Royal Lodge, où il vit depuis plusieurs années.
La réputation du prince Andrew est lourdement ternie depuis plusieurs années par ses liens avec Jeffrey Epstein, financier américain et criminel sexuel décédé en 2019. Parmi les accusations les plus graves figure le témoignage de Virginia Giuffre, qui affirmait avoir été contrainte à des relations sexuelles avec le prince alors qu’elle n’avait que 17 ans.
En 2021, Mme Giuffre avait intenté une poursuite civile contre Andrew aux États-Unis. Le prince avait évité un procès en versant une somme évaluée à plusieurs millions de dollars, tout en niant catégoriquement les faits reprochés.
La situation a pris un nouveau tournant avec la publication d’extraits d’un livre posthume revenant sur l’affaire, accentuant la pression médiatique et politique autour du duc déchu.
Le retrait du prince Andrew était attendu. Déjà contraint de se mettre en retrait de la vie publique en 2019, il devenait de plus en plus gênant pour la monarchie britannique. Selon plusieurs sources, le roi Charles III et le prince William ne souhaitaient plus apparaître en public avec lui. Chaque apparition du prince aux côtés de la famille royale représentait un embarras, tant pour l’image que pour l’institution.
Officiellement, le communiqué laisse entendre qu’il s’agit d’une décision personnelle. Officieusement, tout porte à croire que le palais a fortement encouragé le prince Andrew à renoncer à son titre pour protéger la réputation de la couronne.
Au-delà du dossier Epstein, le prince Andrew est également éclaboussé par une autre controverse: ses liens avec un homme soupçonné d’espionnage au profit de la Chine. Cet individu, interdit de territoire au Royaume-Uni en décembre dernier pour activités secrètes au service du Parti communiste chinois, était présenté comme un confident du prince Andrew et avait même été invité à son anniversaire en 2020.
Vous aimerez aussi: