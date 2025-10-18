Le prince Andrew, éclaboussé par l’affaire Epstein, perd son titre de duc d’York

Le prince Andrew, frère cadet du roi Charles III, a officiellement annoncé vendredi qu’il renonçait à son titre royal de duc d’York. Cette décision intervient alors qu’il est au cœur de plusieurs scandales, notamment ceux liés au délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Dans un communiqué rendu public, le prince Andrew affirme avoir pris cette décision après avoir discuté avec son frère, le roi Charles III, et d’autres membres de la famille royale:

« Après avoir discuté avec le roi et ma famille, nous avons conclu que les accusations continuelles à mon encontre nuisaient au travail de Sa Majesté et de la famille royale. J'ai décidé, comme je l'ai toujours fait, de donner la priorité à mon devoir envers ma famille et mon pays. »