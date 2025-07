C’est une journée toute spéciale pour la famille royale britannique!

Le 22 juillet 2013, Kate Middleton donnait naissance à son premier enfant avec le prince William. Le prince George célèbre donc ses 12 ans aujourd’hui.

Afin de souligner son anniversaire, les fiers parents ont partagé un nouveau portrait officiel du jeune adolescent sur leur compte Instagram officiel.

La photo du fêté a été capturée par le photographe Josh Shinner lors d’une séance en famille dans leur grand jardin. Vêtu d’une chemise à manches courtes à carreaux blancs et bleus et d’une veste en polar kaki, l’aîné de la princesse et du prince de Galles montre son plus beau sourire.

Voici le portrait royal du prince George en ce jour d’anniversaire: