Survivor Québec à Un souper presque parfait: voyez les premières images

On se demande aussi si les anciens joueurs vont se créer des stratégies pour gagner les meilleures notes et si des alliances vont se former comme à Survivor Québec.

Il faudra voir les épisodes de cette semaine spéciale pour découvrir si Dominic, Kassandre, André, Olivier et Ghyslain vont agir comme lors de leur passage aux Philippines.

En plus, cette semaine spéciale à Un souper presque parfait arrive quelques jours avant le début de la troisième saison de Survivor Québec le 30 mars prochain. Ça nous permettra de patienter un peu avant de rencontrer les nouveaux joueurs!