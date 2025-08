Mariana Mazza était sur son 36 pour une occasion grandiose

Mariana Mazza s'est une fois de plus mise sur son 36 et cette fois-ci c'était pour animer un événement grandiose. Pour l'occasion, la «petite fille de Montréal-Nord» brillait de mille feux.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, c'est Mariana Mazza qui a remplacé à pied levé la magnifique Kim Thuy à l'animation du concert de l'Orchestre Métropolitain au pied du Mont-Royal.

On a su, via l'humoriste, que c'est le chef Yannick Nézet-Séguin lui-même qui lui aurait fait la grande demande. On peut dire que c'est très flatteur. D'ailleurs, Mariana a répondu, sous une publication Instagram, aux commentaires de gens qui n'étaient pas contents du choix de l'animatrice en leur disant «c'est votre beau Yannick qui m'a choisie. Faites confiance à son intelligence et venez en profiter.»