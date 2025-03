Voici ce que l’on sait de la première de Survivor Québec

En entrevue en direct des Philippines quelques jours avant son retour au Québec, Patrice Bélanger nous a confié que la troisième saison de Survivor Québec allait être la plus «difficile» et la plus «exigeante», comme on peut l’entendre dans la bande-annonce de la saison.

L’animateur voit une belle «continuité» du jeu avec cette nouvelle saison: les joueurs et les joueuses sont encore plus «stratégiques» et prêt.e.s à tout pour remporter le grand prix.