Pierre-Yves Roy-Desmarais revient sur sa séparation avec Rosalie Vaillancourt

Voici ce qu'a déclaré Pierre-Yves Roy Desmarais sur sa relation avec son ex, la pétillante Rosalie Vaillancourt :

« Ça se passe bien. Nous sommes tous les deux passés à autre chose après quatre années de vie à deux. On ne se croise pas souvent sur le plateau, parce que nous n'avons pas tant de scènes ensemble, mais oui ça se passe bien. Notre relation est d'abord née de notre grande complicité dans le travail et cette complicité est toujours là, même si ça ne marchait plus tant pour le reste. »