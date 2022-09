Rosalie Vaillancourt dit adieu à son condo et nous fait découvrir sa maison!

Rosalie Vaillancourt vit des journées chargées ces temps-ci, elle qui a vidé son condo pour s’installer dans sa toute première maison, qu’elle nous a en partie fait visiter.



C’est sur son compte Instagram que l’humoriste qu’on adore a effectivement dévoilé un morceau de cette nouvelle vie dans laquelle elle est emballée de s’installer.



Du même souffle, Rosalie Vaillancourt a raconté qu’elle avait fait ses adieux à son appartement jeudi matin, le remerciant d’être resté intact.



Installée dans son bain dans sa maison, elle a affirmé être très heureuse d’être devenue une banlieusarde… Elle a d’ailleurs tracé un bilan positif de cette première semaine hors Montréal, super heureuse du move qu’elle et son chum ont fait.



Puis, la visite de son nouveau nid a commencé avec une photo de son tout nouveau salon aux couleurs et au look d’inspiration 70’s.



Celle qui a fait appel à un service professionnel d’organisation pour tout ranger au bon endroit dans sa maison a ensuite montré le processus, dévoilant du même coup sa grande cuisine et sa salle à manger. Allez voir ça dans la vidéo en top d'article.



On a très hâte de voir à quoi ça ressemblera une fois que tout sera bien à sa place… et on est super heureux pour la petite famille!

