Katherine Levac et Rosalie Vaillancourt se font une déclaration sur le tournage de Complètement Lycée

Rosalie Vaillancourt a répondu au message de son amie dans la section des commentaires : « Mon dieu mon dieu j'ai jamais autant aimé quelqu'un. »

Rappelons que la série humoristique Complètement lycée subira une métamorphose digne des plus grands films Hollywoodiens et proposera 10 nouveaux épisodes de 22 minutes qui seront diffusés prochainement sur les plateformes de Bell Média. On a hâte de voir ça!