Judith Lussier est enceinte

Dans une publication pleine d’émotion et d’humour, Judith a écrit: «Petit projet sur lequel je travaille depuis presque trois ans et qui se concrétisera après 6 (SIX) cycles de FIV. #boucheouverte tête penchée comme sa mère 🤰🤘»

Un message qui témoigne de la longue et parfois difficile route que sa conjointe et elle, la scénariste Marie-Andrée Labbé (connue pour les séries STAT, Sans rendez-vous et Trop), ont traversée pour réaliser ce rêve.