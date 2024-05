Pierre Houde reçoit tout un honneur

La voix du Canadien de Montréal a commenté plus de 13 Jeux Olympiques et des centaines de course de Foumule 1.

Charles Perreault, directeur général de RDS a souligné le travail de Pierre Houde: «Pierre est un communicateur d’exception habité par une passion pour le hockey qui pousse tous ceux et celles qui l’entoure à se dépasser. Nous sommes fiers que Pierre fasse partie de la grande famille de RDS depuis près de 35 ans.»