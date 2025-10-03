Pierre-François Legendre fait une montée de lait à sa fille en ondes

Début du contenu principal.
Pierre-François Legendre a surpris tout le monde avec une montée de lait sur les ondes du 107,3 Rouge FM.
Il a lancé son sujet en racontant que sa fille souhaitait s’acheter un fer à lisser… au coût de 300 $.
Dans l’extrait publié sur les médias sociaux de Rouge FM, on voit un Pierre-François légèrement irrité.
Il raconte que sa fille a découvert un fer à lisser grâce à une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et, pour convaincre son père de lui acheter l’appareil, elle lui a lancé: «Après un été au théâtre, t'es capable de me payer ça, hein?»
C’est à ce moment qu’il s’est emporté :
«Euh là, moi, ce que je ferais, c’est que je prendrais le 300 piastres pour payer un électricien qui viendrait te poser une switch, parce qu’il est temps que t’allumes, ma petite fille. Pis là, je lui sors la fameuse phrase qui la fait rouler les yeux : “Moi, dans mon temps…” Mais c’est vrai, dans mon temps, les filles, ça se lissait le chignon au fer à repasser!»
L’animateur en a profité pour passer un message sur la valeur de l’argent:
«Quand j’étais camelot pis que je faisais la collecte, je le voyais, le cash. Je savais combien de maisons pis de matins ça représentait. Je le voyais, je le touchais, je le palpais. C’était 18 piastres par semaine, je savais ce que ça représentait. Juliane, elle, trouve ça dégueulasse, l’argent papier. Pour vrai, ça l’intéresse pas.»
