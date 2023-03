Photos: David Laflèche et sa petite Gigi ont profité du soleil sur les pentes

Marie-Mai nous fait craquer avec de nouvelles photos de sa fille!

La fière maman a partagé de superbes images de la belle Gigi ce week-end. Sur une des images, on peut voir la fillette en studio et elle est magnifique. Sur un autre cliché, on peut voir à quel point Gisèle a grandi et ressemble à sa maman.

