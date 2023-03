Anik Jean documente la première balade de traîneau à chiens de son fils

Rappelons par ailleurs qu’Anik Jean et Patrick Huard étaient tout sourire sur le tapis rouge du film Le Plongeur la semaine dernière. Ils filent le parfait amour ! La chanteuse et l’humoriste partagent leur vie depuis déjà plusieurs années et nous sommes toujours heureux de les voir entrelacés dans des événements!

