Marie-Mai partage une photo de sa grande Gigi en studio, voyez comment elle est à l'aise!

Marie-Mai était du côté de Toronto ce week-end pour animer le Canadian Songwriters Hall of Fame, rendant hommage aux auteurs-compositeurs les plus prolifiques et influents du pays.

Pendant l'événement, la star a eu le bonheur de non seulement animer l'événement, mais aussi de performer aux côtés de plusieurs de ses idoles!

Voyez les photos de cette soirée ici.