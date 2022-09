Découvrez les photos du baby shower d'Alexandra et Yannick d'OD dans l'Ouest

Le meilleur et le pire des auditions

C’est ce dimanche 11 septembre à 18h30 sur Noovo que sera donné le coup d’envoi d’Occupation Double Martinique! La nouvelle saison commence en grand avec OD MARTINIQUE: L’ultime audition, ainsi qu’une première twist pour le tant attendu tapis rouge, qui se déroulera cette année à l’aveugle!

De retour cette année, l’équipe chargée du recrutement, formée de Valérie Dalpé (productrice au contenu), Jean-Philippe Perron (idéateur) et Sacha Bourque (consultant au casting), sera accompagnée d’un panel de juges invités composé de Monia Chokri, Félix-Antoine Tremblay, Christine Morency et du candidat coup de cœur d’OD dans l'Ouest, Frédérick Robichaud. Ils commenteront et poseront des questions aux candidats et candidates pendant leur audition. Fous rires et surprises garantis!

De son côté, Jay Du Scoop vous entraînera en coulisses pour découvrir les candidats et candidates, en plus d’annoncer une surprenante nouvelle qui viendra changer le cours de l’aventure cet automne.