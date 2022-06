Alexandra et Yannick d'OD dévoilent le sexe de leur bébé!

C'est via leurs réseaux sociaux qu'Alexandra Lapierre et Yannick Martel avaient annoncé qu'ils allaient avoir un enfant ensemble, en mai dernier. Ils ont publié une magnifique photo montrant l’échographie d'Alexandra accompagnée d'un touchant message :



« Petit secret des derniers mois - moi qui fais grandir un être dans mon bedon et qui grandit de plus en plus à chaque jour.



Nous avons passé par toutes les gammes d’émotions, mais nous sommes très heureux de t’accueillir dans notre vie à trois (avec Tyson) qui sera bientôt une vie à quatre.



Merci à tous ceux et celles qui le savaient que ce soit sur la production de OD, nos amis, nos familles et qui nous ont vraiment respectés dans tout ça. »