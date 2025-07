Une rare photo d’Olivier Gervais-Courchesne avec sa conjointe et leurs deux filles

Une rare apparition publique pour le comédien, qui était accompagné de sa conjointe, la comédienne Maude Hébert (Les Honorables 2, M’entends-tu?, Une autre histoire), ainsi que de leurs deux filles, Nico et Lola.

Le mignon quatuor formait un portrait attendrissant et complice et les curieux ont pu apercevoir les jolis minois des deux fillettes, qui semblaient ravies de participer à cette soirée festive. Discrets sur leur vie privée, Olivier et Maude partagent rarement leur quotidien familial sous les projecteurs, ce qui rend cette sortie d’autant plus précieuse!