Tapis rouge bondé de la première du film Lignes de fuite

Le trio girl power formé de Catherine Chabot, Mariana Mazza et Léane Labrèche-Dor était tout feu tout flamme sur le grand tapis rouge de la première du film Lignes de fuite.

Ce lundi, il y avait foule au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal, afin de découvrir le nouveau film réalisé par Catherine Chabot et Miryam Bouchard (M’entends-tu?, L’Échappée), produit par Denise Robert et Émile Gaudreault, selon un scénario de Catherine Chabot et Émile Gaudreault.