Phil Roy est de retour à la barre de cette émission

Lors de l'émission, on a pu en apprendre plus sur les performances sportives de Phil Roy, écouter Les Boîtes à gogo, le succès de Michèle Richard, et on a assisté à un jeu où l'animateur mettait ses invités dans une situation particulière dans laquelle ils avaient le choix de réagir avec ou sans déni. Les réponses de la part des deux camps étaient surprenantes et tellement drôles! On a appris entre autres que Joëlle Paré-Beaulieu ne vit que très rarement dans le déni mais que Mickaël Gouin pourrait ignorer bien des choses jusqu'à ce que la réalité le rattrape durement.

Pour d'autres beaux moments estivals, c'est un rendez-vous tous les dimanches à 16h au 107,3 Rouge.

