Phil Roy avait un message pour sa blonde

«Pour le nombre de fois où c’est moi qui part…

Cette nuit, ma blonde est partie en voyage pour son travail, pis ça me fait capoter.

Capoter de la voir faire ses bagages, de prévoir son linge, ses caméras et son ordinateur. Parce que Virg part pour couvrir le Pizza Expo 2025, expo dans laquelle la Pizz no900 va encore compétitionner, et (probablement) encore tout raflé et faire briller une entreprise d’ici.

Je trouve ça capotant pour elle. Parce que pour Virg… la cuisine c’est sa passion, comme l’humour pour moi.

Et Virg a trouvé le moyen d’en faire son travail, comme moi avec mes p’tites jokes.

Un soir de première de show, où la veille d’un départ pour une longue « stretch » de tournée, au travers du stress, j’me rappelle que c’est quand même fou ce que cette passion me fait vivre. Pis ce matin, j’ai l’impression que c’est à son tour de vivre ce trip-là.

Ce matin les filles et moi on a déjeuné sans maman, j’ai goalé les crêpes, le lavage, les sacs pour la semaine, j’ai sortis les crayons, les casses-têtes et la liste d’épicerie est à jour (tk…je pense)

Seul avec mes deux p’tites ladies pour une couple de dodos. Pis j’espère qu’elles vont capoter comme moi! Et j’espère que Virg (quand tu liras ça) tu auras la tête libre pis que tu profiteras de ce trip… c’est assez fou!»

Ce texte est signé par «Phil pas en tournée». On adore!

On lève notre chapeau à Virginie, qui suit son coeur et brille dans sa carrière.

Les plus belles photos de Phil Roy et sa blonde