Paul Arcand donne des détails sur son entrevue avec Ginette Reno qu’on attend tous!

Afin de nous titiller un peu, l'animateur et journaliste a donné quelques détails sur cette entrevue préenregistrée au magazine Échos Vedettes.

Paul Arcand a entre autres confirmé qu'ils ont discuté par blocs :

« On a, par exemple, parlé de ses excès. On sait que le poids, les régimes multiples, c’est une partie importante de son existence. Elle a consulté tous les professionnels qui existent. Son rapport à l’argent, les hommes qui ont marqué sa vie, les grands moments de sa carrière, les périodes plus difficiles, aussi... L’idée était de prendre le livre et d’en faire le tour avec elle. »

De plus, Ginette Reno est revenue sur sa performance avec Céline Dion et sur les moments où elle a habité à l'extérieur du Québec. Paul Arcand confirme qu'après de nombreuses entrevues avec elle, il a « encore appris des choses sur elle ».