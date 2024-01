Patrick Labbé se confie pour une rare fois sur sa vie amoureuse

«Ça fait un an ce mois-ci, et c’est le fun. Elle s’appelle Claudine. Je n’ai jamais été célibataire, du moins pas bien longtemps. Ça m’est arrivé pendant la pandémie, puis je me suis dit que j’aimerais rencontrer quelqu’un, et je me suis attaché à elle. Je suis amoureux d’elle.»

Nous sommes bien contents pour eux! Et on souhaite un bon premier anniversaire à Patrick Labbé et à sa douce.

Rappelons que l'acteur est papa de 6 enfants: 3 garçons et 3 filles. Sa fille aînée a 31 ans, alors que son plus jeune a 8 ans. Le populaire Québécois se dit maintenant prêt à devenir grand-papa.