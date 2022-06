Stat: un premier teaser de la quotidienne avec Patrick Labbé!

En terminant, on vous invite à jeter un oeil au synopsis officiel de Stat pour vous faire patienter jusqu'à la fin de l'été :

« STAT nous fait partager le quotidien des membres du personnel de l’Hôpital St-Vincent de Montréal. On y découvre quatre amis de longue date qui occupent des positions bien différentes : Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), la cheffe de l’urgence et urgentologue, Philippe Dupéré (Patrick Labbé), le psychiatre, Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), chirurgienne générale et intensiviste, et Éric Perron (Stéphane Rousseau), préposé aux bénéficiaires. Ils se côtoient autant à l’intérieur de l’hôpital qu’à l’extérieur, autour de soupers bien arrosés. Le groupe d’amis est encore sous le choc du départ de François, l’amoureux d’Emmanuelle et meilleur ami de Philippe, décédé un an plus tôt dans des circonstances nébuleuses.



Autour de ce noyau principal gravite une galerie de personnages qui interagissent et qui animent les différents départements de l’hôpital, dans cet univers qui ne dort jamais. Du DSP (directeur des services professionnels) Pascal St-Cyr (Normand D’Amour) aux infirmières Sophia St-Jean et Audrey Milord (Ludivine Reding et Samantha Fins) en passant par Delphine Martin (Virginie Ranger Beauregard), la travailleuse sociale, Marc-Olivier Morin (Anglesh Major), le chirurgien orthopédique et Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay), le nouvel urgentologue qui vient déstabiliser Emmanuelle et réveiller d’anciens démons…Tout le monde est débordé et fait de son mieux pour soulager le plus de gens possible dans des délais toujours courts. Sans oublier tous ces patients qui passent entre leurs mains, et dont les histoires, tantôt tristes, tantôt heureuses mais toujours bouleversantes, auront un impact sur la vie de chacun d’eux et les changeront à jamais… »

Vous aimerez aussi:

Consulter tous les contenus de Lysandre Dolbec