Patrick Bruel se confie sur la perte dévastatrice de sa maison de LA

Le chanteur français Patrick Bruel a récemment partagé son expérience personnelle de la perte de sa maison dans les incendies de forêt en Californie.

Il avait acquis cette propriété en 2016 et ses enfants, Leon et Oscar, y résidaient avec leur mère, l’écrivaine et réalisatrice Amanda Sthers.

C’est grâce aux conseils de son ami et collègue Johnny Hallyday que Patrick Bruel avait décidé d’acheter cette maison, située juste à côté de celle de ce dernier.