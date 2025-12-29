Patrice Roy partage des photos sur la patinoire avec sa famille

Qui dit vacances du temps des Fêtes, dit aussi bon moment pour pratiquer des activités à l’extérieur en famille!

C’est d’ailleurs ce que le chef d’antenne Patrice Roy profite de faire avec ses enfants. Il a partagé sur les réseaux sociaux quelques photos de cette sortie mémorable à la patinoire.

On peut notamment voir qu’il était en compagnie de sa conjointe, de son fils aîné Émile (qui suit les traces de son père en tant que réalisateur) et de sa fille benjamine Viviane.