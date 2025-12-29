Patrice Roy partage des photos sur la patinoire avec sa famille

Début du contenu principal.
Qui dit vacances du temps des Fêtes, dit aussi bon moment pour pratiquer des activités à l’extérieur en famille!
C’est d’ailleurs ce que le chef d’antenne Patrice Roy profite de faire avec ses enfants. Il a partagé sur les réseaux sociaux quelques photos de cette sortie mémorable à la patinoire.
On peut notamment voir qu’il était en compagnie de sa conjointe, de son fils aîné Émile (qui suit les traces de son père en tant que réalisateur) et de sa fille benjamine Viviane.
Le clan Roy a eu la chance d’essayer la patinoire du parc John-H.-Molson situé à Saint-Sauveur. Les employés entretiennent la patinoire Ron Fournier, la patinoire de hockey pour les tout-petits, des sentiers glacés, un sentier de raquette et une aire de glissade.
Un chalet pour les patineurs et des stationnements sont également accessibles sur place.
En story, Patrice Roy a partagé un autre beau moment avec sa famille en train de faire du ski de fond. Il précise aussi que sa fille Gabrielle n’est pas présente en raison du virus qui circule partout depuis le début du temps des Fêtes.
Le 25 décembre dernier, Patrice Roy a partagé une magnifique photo avec tous ses proches pour Noël. Autour de la table, le chef d’antenne et sa famille se préparaient à déguster leur festin pour Noël.
On peut donc dire que Patrice Roy est vraiment bien accompagné pour son temps des Fêtes et qu’il passe vraiment de beaux moments!
