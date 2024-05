Patrice Coquereau vend sa superbe maison en bord de lac dans les Laurentides pour 936 000$

Dès que vous franchissez le seuil, vous serez captivé par l'espace et la luminosité qui caractérisent cet endroit. Les trois grandes chambres et le bureau offrent tout l'espace nécessaire pour votre famille et vos invités. La fenestration abondante et les plafonds cathédrale jusqu'à 14 pieds créent une ambiance d'ouverture et de grandeur, accentuée par le foyer au bois qui réchauffe les soirées d'hiver.

Le cadre extérieur est tout aussi enchanteur. Deux grandes terrasses extérieures et une véranda 3 saisons avec moustiquaires vous invitent à profiter des douces soirées d'été, tandis qu'un sentier privé mène directement au quai sur le lac non-navigable. Vous vous sentirez en symbiose avec la nature, entouré par la beauté tranquille des Laurentides.