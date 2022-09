Patrice Bélanger se transforme en James Bond et on se demande où est son Martini

Patrice Bélanger s'est mis sur son 36 en fin de semaine!

Le nouvel animateur de Survivor Québec a publié une photo de lui, samedi soir sur Instagram, où il a l'air d'un véritable James Bond. Sa transformation était telle qu'on s'est demandé où était passé son classique Martini!

Avec son tuxedo noir et blanc, son noeud papillon, son mouchoir de poche et ses souliers vernis, Patrice Bélanger était plus chic que jamais! Voici la photo publiée par l'animateur et comédien en story Instagram :