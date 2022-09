5 faits intéressants sur la série de films James Bond

Le personnage de James Bond a été créé en 1953 par le romancier britannique Ian Fleming. À ce jour, ce célèbre agent secret du MI6, connu sous le nom de code 007, a été interprété au grand écran par 6 acteurs différents et a fait l’objet de plus de 20 adaptations cinématographiques.

Voici quelques faits méconnus sur la série de films James Bond qui risquent de vous surprendre.

L'origine du nom James Bond



« Bond. James Bond. » Tout le monde ou presque est familier avec cette phrase utilisée par 007. Ce qui est moins connu, cependant, est l’origine du nom de l’agent secret. « James Bond » était en fait le nom d’un ornithologue et auteur américain. Ian Fleming, le créateur de James Bond, était tombé par hasard sur l’un de ses livres et avait trouvé que ce nom était parfait pour son nouveau personnage.

Les détails de la vie personnelle de James Bond



James Bond porte bien son titre d’agent « secret », car il n’existe que très peu de détails sur sa vie personnelle. Dans On ne vit que 2 fois (You Only Live Twice), le 5e volet de la série de films, un avis de décès nous apprend que son père était un armurier écossais prénommé Andrew et que sa mère était une Suissesse prénommée Monique. Tous les deux sont décédés dans un accident d’alpinisme alors que James Bond n’avait que 11 ans.

Agent secret, un métier dangereux

La profession d’agent secret est certainement un métier très dangereux. Depuis le 1er film de la série, plus de 5 000 coups de feu ont été tirés sur 007. En revanche, plus de 600 personnages ont été abattus par l’agent secret à travers les longs métrages. Avec 47 personnes tuées dans L’Oeil de feu (Goldeneye), Pierce Brosnan est celui qui a fait le plus de victimes dans un seul et même volet.



L'origine du thème musical



Le thème musical de James Bond a failli être différent de celui que l’on connait aujourd’hui. À l’origine, il était destiné à la comédie musicale Une maison pour monsieur Biswas (A House for Mr Biswas), de l’auteur V. S. Naipaul. Après avoir été écarté de la production pour des raisons inconnues et une fois sa musique retravaillée, le thème a plutôt été inclus à la séquence d’ouverture de James Bond 007 contre Dr No (Dr. No) en 1962.

D'autres acteurs pressentis pour le rôle titre



Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig ont tous interprété James Bond à une ou plusieurs occasions. D’autres acteurs ont aussi presque incarné 007 au fil du temps. C’est notamment le cas de Cary Grant, Richard Burton, Michael Gambon, Burt Reynold et Ewan McGregor, qui ont tous été approchés pour jouer le rôle de l’agent secret à des moments différents.

Six décennies et des milliards de dollars de recettes plus tard, James Bond captive toujours autant qu’avant. Il ne reste plus qu’à savoir dans quelle nouvelle mission cet agent secret nous amènera prochainement.

