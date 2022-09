On sait ENFIN qui animera Survivor Québec et on est fous de joie!

Produite dans plus de 40 pays, la légendaire série de télé-réalité fait partie des plus grands phénomènes télévisuels des 25 dernières années en plus d’être reconnue comme l’émission phare ayant propulsé la télé-réalité partout au monde.

Survivor Québec met en vedette des participants et des participantes qui tenteront de survivre sur une île déserte au cœur des Philippines. Complètement isolés de la civilisation et loin de tout confort, ils devront survivre aux intempéries et combattre la faim tout en se dépassant dans des épreuves extrêmes qui testeront leur endurance ainsi que leur forme physique. Grâce à leur esprit stratégique et à leur force mentale, ils devront survivre aux éliminations jusqu’à la toute fin pour pouvoir décrocher le grand prix de 100 000 $.

Une collaboration spéciale de Jean-Thomas Jobin

Amateur incontesté de la série et expert aguerri de cette téléréalité, Jean-Thomas Jobin sera également présent aux tournages pour appuyer l’équipe de production. Les téléspectateurs pourront aussi le retrouver en ondes lors d’une émission hebdomadaire alors qu’il commentera, avec ses invités en studio, les moments forts des épisodes de la semaine.