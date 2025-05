Pascal Morrissette lance tout un défi à William Cloutier

Pascal Morrissette nous a d’ailleurs partagé son apprentissage et on peut dire que malgré le coefficient de difficulté intermédiaire de la danse, il se débrouille très bien. Comme le dit William: ça va très vite.

On a aimé savoir que le chanteur et sa femme se sont mis au travail à 23h et qu’en une heure, la chorégraphie semblait assimilée. De vrais professionnels de la danse en ligne! Pascal Morrissette nous a fait rire avec sa vidéo où il danse dans la rue en attendant l’autobus avec sa fille. C’était hilarant.

Après les avoir vu pratiquer chacun de leur côté, l’heure est venue de les voir relever le défi ensemble. C’est donc un rendez-vous au profit du Téléthon Enfant Soleil ce samedi 31 mai à Salut bonjour week-end.

