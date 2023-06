Party piscine chez Mélanie Maynard: voyez les photos!

Les caméras de Sucré Salé se sont transportées chez Mélanie Maynard le temps d'un party piscine!

La belle animatrice et sa fille, Rosalie Bonenfant, ont accueilli les chanteuses Éléonore Lagacé et Claudia Bouvette à la maison. La gang a semblé vivre un moment rempli de rires et de magie à patauger dans la piscine.

Voici quelques photos ensoleillées de ce tournage coloré chez Mélanie Maynard (que vous pouvez aussi voir directement sur Instagram):